شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الدراسة حضوريا ودخول الشتاء..استشاري يتوقع ارتفاع إصابات كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - واصل- فريق التحرير:
توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد بوسعيد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح “بو سعيد” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن عودة الدراسة حضورياً قد يكون سبباً لارتفاع الحالات، ورغم ذلك فقد يخفف الوضع أن جميع الطلاب الذين يذهبون إلى المدرسة تلقوا جرعتين من اللقاح، لهذا لو لا قدر الله تعرضوا للإصابة بالفيروس فسيكون وقت المرض قصيرًا، جراء تلقيهم اللقاح.
ولفت إلى أن مع قدوم فصل الشتاء وخاصة في شهر ديسمبر – بحسب بدراسات لمنظمة الصحة العالمية – فإن حالات الإصابة معرضة للارتفاع وهو ما شهده العالم خلال الموجات الثالثة السابقة.
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