شكرا لقرائتكم خبر عن «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» تلاوة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة المغرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/08/صلاة-المغرب-للشيخ-الدكتور-ياسر_الدوسري-يوم-الاثنين-٢٢-١-١٤٤٣هـ-سورة-الحجرات-١٢-لآخر-السورة-من-الحرم_المكي-صوتي-.mp4

كانت هذه تفاصيل خبر «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» تلاوة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة المغرب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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