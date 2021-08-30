شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة بيعها تصل إلى 25 مليون ريال.. ضبط أجهزة اتصالات غير نظامية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع إمارة منطقة القصيم والجهات الأمنية جولات تفتيشية على أسواق ومنافذ بيع خدمات الاتصالات؛ لرصد وضبط المخالفات والتحقق من التزامها بنظام الاتصالات.
وضبطت الهيئة خلال الجولات عدداً من الأجهزة المخالفة لدى أحد باعة أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.
وعملت الهيئة على تحرير محاضر الضبط؛ تمهيداً لرفع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق النظام.
وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود المبذولة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية المستخدمين من الممارسات المخالفة، والعمل على توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية.
يشار إلى أن الهيئة قد أعلنت سابقا أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.
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