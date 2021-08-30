شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي»: 6 خدمات لتعديل الصور دون الحاجة لأي تطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في كثير من الأحيان يحتاج مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية كالحواسيب وغيرها تعديل الصور سواء للعمل أو للاستخدام الشخصي لتعديل الصور الخاصة. وفي هذا الساق، نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، مجموعة من الروابط لخدمات تساعد في عمليات تحرير الصور دون الحاجة لأي تطبيق. وتشمل هذه الخدمات ما يلي: • حذف خلفية الصورة

http://remove.bg • تشويه جزء من الصورة

http://marky.space/redacted/ • تصغير الحجم

http://squoosh.app • تلوين الصور القديمة

http://colorize.cc • رفع دقة الصور

http://letsenhance.io • إزالة عنصر من الصورة

https://theinpaint.com

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