وزير الدفاع العراقي: المؤسسة العسكرية نشأت في بيئة غير مناسبة ولم نتمكن من النهوض بها

دبي - محمود عبدالرازق - twitter.com/Jouma_Anad
وأشار سعدون إلى أن الأمريكيين تسببوا في أزمة بالسيادة، مضيفا: "لدينا مشكلة في السيادة نحن من سببناها لأننا استنجدنا بالأميركيين فأسقطوا صدام ثم بدأت المشاكل بعد ذلك".
كما شدد وزير الدفاع العراقي على أن للعراق سيادتها، ولكنها تعاني من قوة موجودة على أرضها، موضحا: "لدينا سيادة ولكن هناك قوة موجودة بطلب من الحكومة العراقية.. وأمريكا عندما تتدخل في بلد أو تقدم مساعدة لا تخرج منها بسهولة ولكن بطرق سياسية نوازن بها مصلحة البلاد"، ومتابعا: "لدينا سيادة ولكننا مرتبطون بقوانين ومعاهدات".