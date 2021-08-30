الصحة العالمية تفتح جسرا جويا مع أفغانستان بإمدادات طبية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في منطقة شرق المتوسط، بحسب "رويترز".

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وقال البيان إن المنظمة تمكنت بشكل جزئي من إعادة ملء مخزونات المنشآت الطبية في أفغانستان، وضمان أن تستمر الخدمات الصحية المدعومة منها حاليا.

ويوم الجمعة الماضي، كانت المنظمة قد صرحت بأن الإمدادات الطبية سوف تنفد خلال أيام في أفغانستان.

وأعربت المنظمة عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف الشمالية بمساعدة السلطات الباكستانية.

وأوضحت منظمة الصحة أن إمدادات يبلغ وزنها 12.5 طن وصلت اليوم تكفي لتغطية الاحتياجات الطبية الأساسية لما يزيد على 200 ألف شخص وإجراء 3500 عملية جراحية وعلاج 6500 مريض بالصدمة.

وذكرت أن هذه الإمدادات سيتم توزيعها على 40 منشأة طبية في 29 إقليما في أرجاء أفغانستان. وأقلعت الطائرة التي وفرتها حكومة باكستان من دبي وهبطت في مطار مزار شريف.