وكالة: مقتل 4 جنود سوريين وجرح 15 آخرين بهجوم على حواجز للجيش في درعا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "سانا" عن مراسلها في درعا (جنوبي سوريا) أن 4 جنود سوريين قتلوا وجرح 15 آخرون في استهداف المجموعات الإرهابية في درعا لحواجز الجيش.

وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش المنتشرة في محيط حي درعا البلد، ردت على اعتداءات الإرهابيين على الأحياء السكنية ونقاط الجيش.

وأشارت الوكالة في وقت سابق إلى أن "المجموعات الإرهابية كثفت على مدى الأيام الأخيرة اعتداءاتها على الأحياء السكنية بهدف تعطيل أي جهود للحل السلمي وإنهاء سيطرة الإرهاب على مصير الأهالي الذين تحتجزهم كدروع بشرية".

يذكر أنه تم عقد اتفاق برعاية روسية يتضمن عدة بنود ونقاط، من ضمنها التزام المجموعات المسلحة في (حي درعا البلد) بتسليم أسلحتها للدولة السورية امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق نحو مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمالي سوريا، إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسيطر عليه تلك المجموعات.