رئيس الأركان العامة الكويتي يستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد بن صالح الصباح في مقر رئاسة الأركان الكويتية بدولة الكويت اليوم ، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

واستمع الفريق الصباح لشرحٍ عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي ودولة الكويت في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان توافق جميع أعمال دول التحالف وجهودها في محاربة الإرهاب، متوافقةً مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الأمين العام للتحالف الدور الكبير والريادي لدولة الكويت في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته، وعضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومبدئها السامي النابذ للعنف والتطرف والمؤمن بمبادئ التسامح والإخاء.