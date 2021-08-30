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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 7,621 مركبة «فورد Explorer».. خلل يهدد مستخدمي الطريق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 7,621 مركبة من نوع فورد “Explorer” الموديل من سنة 2016 إلى 2019″.
وأوضحت الوزارة، أن سبب الاستدعاء يتمثل في إمكانية انفصال غطاء حمالة السقف؛ قد يزيد من احتمالية خطر الإصابة لمستخدمي الطريق.
ونصحت وزارة التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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