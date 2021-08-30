شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مواطنين تورطوا بالسطو على محطات وقود بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية القبض على 3 مواطنين بالعقد الثاني من العمر، بعد ثبوت تورطهم بالسطو على محطات تعبئة الوقود.

وأوضحت الداخلية عبر حسابها بسناب شات، أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من القبض على 3 مواطنين بالعقد الثاني من العمر ثبت تورطهم بالسطو على محطات تعبئة الوقود وسلب العاملين فيها أموالاً ومقتنيات شخصية.

وشارت إلى أنه بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب والنمط الإجرامي وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 12.000 ريال.

وأكدت أنه قد جرى إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.