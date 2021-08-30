قناة السويس تحدد موعد بدء العمل في إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال زكي إن "اجتماع اليوم مهم للغاية وهذه خطوة أخرى في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر".

وبحسب رئيس المنطقة الاقتصادية، فقد تم خلال المفاوضات مع الوفد الروسي مناقشة اختيار موقع في منطقة العين السخنة والجدول الزمني لبدء المشروع.

وأشار زكي إلى أن إدراج منطقة العين السخنة في البحر الأحمر وخليج السويس سيوفر للمشروع القدرة، ليس فقط على الوصول السريع إلى الميناء البحري الموجود هناك، ولكن أيضًا ربطه بشكل ملائم بجنوب شرق آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى قربه. من السوق المصري المحلي.

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وأشار إلى أن "توسيع منطقة المشروع إلى منطقة العين السخنة خطوة إيجابية تعود بالفائدة على الجانبين".

وقال زكي إن التغييرات في التصميم الأصلي للمنطقة الصناعية الروسية ستتطلب موافقة البرلمان المصري، الذي سينظر في المشروع في أكتوبر من العام الجاري.

وعبر زكي عن تفاؤله وقال: سيتم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية (عقد إنشاء شركة إدارة RPZ) قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن بدء العمل (الأعمال التحضيرية لإنشاء البنية التحتية RPZ ) سيكون في بداية العام القادم.

ويقوم الوفد الروسي الآن بفحص قطع الأراضي المعروضة على الجانب الروسي من أجل المشروعات، ومن ثم سيزور الشركات العاملة بالفعل في المنطقة، سواء المصرية منها أو الأجنبية.

من المفترض أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع RPZ في التطوير على مساحة 100 هكتار شرق بورسعيد و 50 هكتارًا في العين السخنة.

تم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بين روسيا ومصر بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في مصر في 23 مايو 2018.

ستكون شركة إدارة RPZ قادرة على تأجير قطعة أرض بالقرب من مجموعة بورسعيد فوستوشني لمدة 50 عامًا. ستقوم الشركات الروسية التي تعمل في منطقة RPZ بتسجيل الشركات التابعة لها في شكل تنظيمي وقانوني وفقًا للتشريعات المحلية.

زار وفد من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة في روسيا والممثل التجاري والاقتصادي لروسيا الاتحادية في مصر والمستثمرين الروس، اليوم الاثنين، مقر إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين. منطقة السخنة على شواطئ خليج السويس.

وأجرى الوفد الروسي خلال الزيارة محادثات مع رئيس إدارة المنطقة الاقتصادية يحيى زكي. وسبق أن أبلغت إدارة المنطقة الاقتصادية أنه تم توسيع منطقة RPZ، والآن بالإضافة إلى المنطقة الواقعة شرق بورسعيد، فهي تضم موقعًا بالقرب من ميناء العين السخنة.