الدفاع الروسية: مسابقات الألعاب العسكرية تعزز التعاون بين الجزائر وموسكو

دبي - محمود عبدالرازق - وهنأ فومين القيادة العسكرية العليا في الجزائر على النجاح في تنظيم مسابقة "الصديق الحقيقي" وأثنى على المستوى العالي للتنظيم الذي شهده الحدث في الجزائر.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي: "أعتقد أن إقامة مسابقات للألعاب العسكرية الدولية في كل من الأراضي الروسية والجزائر ستعزز التعاون العسكري الروسي - الجزائري".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت للصحفيين، أن الطرفين، الروسي والجزائري، ناقشا خلال المحادثات الوضع في الصحراء الغربية ومنطقة المغرب العربي مع التركيز على القضايا الأمنية وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري وغيرها.

ووضع نائب وزير دفاع الروسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الجزائر "مقام الشهيد"، كما زار متحف الجيش الوطني الشعبي الجزائري.