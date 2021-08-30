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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعتمد تطبيق مواد «لائحة تقويم الطالب» ومذكراتها التفسيرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اعتمدت وزارة التعليم تطبيق مواد لائحة تقويم الطالب لسنة 1443 هـ ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية وتوزيع الدرجات.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بلائحة تقويم الطالب ١٤٤٣ ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية، وتوزيع الدرجات في مراحل التعليم العام جميعها بدءا من تاريخه.
وأكدت الوزارة على جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أن تتولى إدارات التعليم / المدارس السعودية في الخارج متابعة تطبيق اللائحة، وتشكل لجان للمتابعة، ورصد الملحوظات ورفعها للإدارة العامة للتقويم والقبول. ويأتي ذلك حرصا على تجويد نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
صورة من التعميم
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