شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من «حساب المواطن» بشأن مستفيدي دفعة شهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر برنامج “حساب المواطن” تنبيهاً مهماً للمستفيدين من دعم البرنامج لدفعة شهر سبتمبر. وأكد “حساب المواطن” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه صدرت نتائج الأهلية للدورة 46 (شهر سبتمبر 2021). وأشار إلى أنه للتحقق من الأهلية يمكن للمستفيد من الدعم الدخول على البوابة الإلكترونية عبرالرابط.

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