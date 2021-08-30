شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح المسموح والممنوع في «تظليل» زجاج المركبات.. استثناء وحيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور ضوابط تظليل زجاج المركبات.

وأبان “المرور” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق عدة ضوابط وهي، أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن (30 %) ولا يكون عاكسة للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو مور تحد من درجة شفافيته.

وأضاف ” المرور” أنه من الضوابط كذلك، ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها، ويمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.