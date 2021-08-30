شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة الماضية.. «المسند»: عرفات سجلت 50 درجة كأعلى حرارة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، اليوم الاثنين، قائمة باعلى درجات حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

وأوضح المسند، أن عرفات بمنطقة مكة المكرمة تصدرت قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية عالمياً، حيث سجلت 50 درجة مئوية.

وأضاف : “أن مظاهر الصيف الحار جداً لا زالت هي السائدة في أجوائنا .. هذا والله أعلم”.

كما نشر د. عبدالله المسند “قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث سجلت أبها 19.4 ْ كأقل درجة حرارة فجر اليوم”.

يذكر ان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرا على باقي أجزاء المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير.

#عرفات #مكة تتصدر قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية عالمياً



مظاهر #الصيف الحار جداً لا زالت هي السائدة في أجوائنا .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/liE39Rx1zA — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) August 30, 2021