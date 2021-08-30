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خلال يوم واحد.. روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات بكورنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .

وذكرت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 18325 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 19286 إصابة يوم امس، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ستة ملايين و901 ألفا و 152اصابة ، و رصد 792 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة / مقابل 797 وفاة أمس/، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 182 ألفا 429حالة وفاة ، بالاضافة الى تماثل 14180 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى ستة ملايين و162 ألفا و 430 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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