الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير خارجية الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا اللقاء في مستهل زيارة أبو الغيط للجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم وغدا، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".

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وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة بأن اللقاء تناول بشكل أساسي تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الإقليمي والدولي معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات مع قرب نهاية العام الجاري. وأضاف المصدر أن الطرفين بحثا كذلك عددا من القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك .

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام عبر خلال اللقاء عن تقديره لدور الجزائر سواء فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أو في مختلف الملفات والشؤون العربية بشكل عام، مبديا تطلعه إلى اللقاء المقرر مع الرئيس تبون.

وتستضيف العاصمة الجزائرية اعتبارا من اليوم الإثنين وعلى مدار يومين، اجتماع وزراء دول الجوار الليبي، لتناول مختلف جوانب الأزمة الليبية.

ويشارك في الاجتماع، الذي يعد الثاني من نوعه بعد لقاء وزراء خارجية دول الجوار في يناير/ كانون الثاني 2020 في الجزائر، وزراء خارجية ليبيا، تونس، مصر، السودان، النيجر، وتشاد.

وسيشهد اللقاء مشاركة، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.

ويهدف الاجتماع حسب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة إلى "مساعدة الأطراف الليبية في تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وتجاوز العقبات التقنية، وأخرى خاصة بالنصوص المنظمة والمتواجدة في طور الإنجاز، بالإضافة للصعوبات الأمنية قبل، خلال، وبعد الانتخابات".