أول سفير بحريني لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب غدا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، التي أشارت إلى أن الجلاهمة كان قد أدى اليمين القانونية في يونيو/ حزيران الماضي أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضافت القناة أن الجلاهمة حضر يوم السبت الماضي، حفل استقبال في العاصمة البحرينية المنامة، بمبادرة من الجالية اليهودية هناك.

وبذلك يصبح الجلاهمة ثاني سفير لدولة خليجية في إسرائيل بعد الإمارات التي وصل سفيرها محمد محمود آل خاجة إلى تل أبيب مطلع مارس/ آذار الماضي، كما تم تعيين سفيرين لإسرائيل في كلا البلدين.

ووقعت البحرين والإمارات مع إسرائيل على اتفاقين لتطبيع العلاقات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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