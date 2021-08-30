شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد القضاة الملقب بـ"وزير السعادة" الأردنى بعد صراع مع مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم الاثنين، الشاب الأردني، محمد القضاة، المعروف بـ"وزير السعادة"، بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان.

وحسب موقع روسيا اليوم، كان من المعروف عن محمد القضاة، رسائله الإيجابية الدائمة، ومحاربته للمرض، ما دفع النشطاء لإطلاق لقب "وزير السعادة" عليه.

وأعرب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم، ناعيين "وزير السعادة" بكلمات الحزن والأسى، حيث قال أحدهم: "رحل وزير السعادة تاركا وراءه كل القلوب التي رعاها، وكل الأشخاص الذين وهبهم القوة والأمل ليحاربوا سرطانهم وحياتهم ... لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون..إلى الجنة يا محمد".

ومن جانبها نعت اللجنة الأولمبية الأردنية محمد القضاة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.