شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من قوات الأمن السورى فى هجوم إرهابى بحماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى عنصران من قوات الأمن الداخلى السورى مصرعهما، اليوم الاثنين، جراء هجوم إرهابى بالرصاص على نقطة حراسة فى حى المرابط بمدينة حماة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة، حسبما أفاد التلفزيون السورى، أن شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة حراسة فى حى المرابط بالمدينة باستخدام بندقية آلية ما أسفر عن مصرع عنصرين من قوى الأمن الداخلى. يذكر أن جندى سورى لقى مصرعه وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم إرهابي على حافلة طعام تابعة للجيش على الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشيخ مسكين بريف درعا الغربي، حسبما أفاد (التلفزيون السوري) الخميس الماضى.

وفى سياق متصل، قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اللواء البحرى فاديم كوليت، إن جنديا من الجيش السورى أصيب جراء قصف على محافظة إدلب، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح أنه "نتيجة القصف المدفعى الإرهابى على مواقع القوات الحكومية فى قرية الملاجة بمحافظة إدلب، أصيب جندى من القوات الحكومية السورية".

وأضاف أنه سُجل خلال الساعات الـ24 الماضية فى منطقة خفض التصعيد بإدلب 23 هجوما من مواقع جماعة "جبهة النصرة".