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منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند في محافظة لحج اليمنية

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج باليمن، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية لجمهورية اليمن حتى يحقق الأمن والاستقرار والازدهار، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح وضمان عدم انتهاك القرارات الأممية.
وعبّر الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب اليمن، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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