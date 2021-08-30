شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لحماية الشرعية باليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه جازان. وأوضح التحالف بحسب “الإخبارية” ، أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا الحوثية.

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