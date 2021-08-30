شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين: إعصار «إيدا» العنيف يضرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في واشنطن، اليوم الإثنين، المواطنين من إعصار إيدا هذا الأسبوع على ولايات لويزيانا، وميسيسيبي، والاباما، وتينيسي.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في هذه الولايات إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.

وأوضحت أنه في حالة الطوارىء في ولايات لويزيانا، وميسيسيبي يرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن، أما في ولايتي الاباما، وتينيسي، على ارقام الطوارئ السفارة في واشنطن.