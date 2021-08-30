شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية على 3 مناطق والحرارة 48 درجة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة اليوم الإثنين.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرا على باقي أجزاء المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير.

جازان وعسير

وأوضح مركز الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والعارضة وصامطة وضمد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

الباحة

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الباحة والحرجة والعقيقة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

مكة والمدينة

وتشهد منطقة مكة المكرمة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ميسان والعرضيات وأضم، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد العاصمة المقدسة موجة حارة، وارتفاعًا في درجات الحرارة فوق الـ 48 درجة مئوية حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.