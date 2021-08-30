وزيرة الصحة المصرية تكشف عن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فاكسيرا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمصنع، صباح اليوم الإثنين، بحسب موقع "مصراوي".

وكان مدبولي، يتفقد التجهيزات الحالية استعدادا لبدء تشغيل المصنع خلال الفترة المقبلة.

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واعتبرت زايد أن مجمع "فاكسيرا"، سيكون بذلك، أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتوقعت أن يكون المجمع "مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الإفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الإفريقية".

وقالت الوزيرة المصرية إن مصنع لقاحات كورونا المقام على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع سيتم افتتاحه في نهاية العام الجاري، لافتة إلى أنه سينتج "مختلف أنواع اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال".

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك/فاكسيرا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أول لقاح مصنّع محليا في مصر.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم "منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محليا وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 255 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا و7 حالات وفاة.