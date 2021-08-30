شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرض تجارب مصر الناجحة فى القضاء علي العشوائيات والتطوير الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" ورشة عمل حول إعادة البناء بشكل أفضل في المنطقة العربية، بحضور عدد من المسؤولين بالدول العربية والمدير الإقليمى للمنظمة د.عرفان على، والدكتورة رانيا هدية مدير مكتب المنظمة في مصر.

وخلال الورشة، تم عرض تجارب مصر الناجحة في القضاء علي العشوائيات والتطوير الحضري في عدد من المدن والمناطق المصريه خلال الفتره الماضية وكذلك خطتها المستمرة في مشروعات التطوير الحضري، بمشاركة عدد من المحافظين والمسؤولين في الدول العربية.

ووفقا للمنظمة الدولية المعنية بالتنمية الحضرية، فإن المنطقة العربية واحدة من أكثر مناطق العالم تحضرا، ومن المتوقع أنه بحلول ۲۰۳۰ أن تستضيف المنطقة ١٨٧ مليون شخص، ومن المتوقع أن يعيش 63% منهم في المدن وهوامشها، لافته إلي أن في المنطقة مجموعة من التحديات التي يمكن أن تعيق تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، لأن معظم سكان المناطق الحضرية في المنطقة العربية يعيشون في المجتمعات الحضرية الرئيسية، وقلت القدرة التنافسية للمدن الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى زيادة هجرة العمالة الداخلية في المدن العربية.



جانب من الورشة





وأشارت التقارير إلى أن تقريبا ١٧,٥ ملیون شخص قد نزحوا بسبب حدوث النزاعات في ثلاث دول؛ العراق وسوريا واليمن، وطالت مدة النزوح بشكل ملحوظ فاستمرت مدة نزوح حوالي 50٪ من النازحين داخليا و ۸٪ من اللاجئين لأكثر من 3 سنوات وفقا لمجموعة السياسات الإنسانية

جاء الهدف من الورشة دعم المدن العربية لتعزيز استخدام أدوات التعافي وإدارة المدن لتعزيز التعافي المحلي المستدام والتنمية في المنطقة العربية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تبادل الخبرات من مصر والعراق ودول أخرى والاستفادة من المناقشات المتعلقة بطريقة تطبيق هذه التجارب في سياقات مختلفة لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر خضرة وشمولية