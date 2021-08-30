تسريب يكشف عن تقنية فريدة في "آيفون 13"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

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سيحتوي هاتف "آيفون 13" المرتقب على تقنية اتصالات فريدة من نوعها، وفقا لما كشفته العديد من التقارير الصحفية العالمية



وقال تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التكنولوجيا والتقنية، إن هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية الاتصالات بالأقمار الصناعية، غير المستخدمة بكثرة في الهواتف الذكية.

وأشار التقرير إلى أن شركة "أبل" الأمريكية أضافت شريحة "كوالكوم إكس 60" الجديدة من نوعها، والتي تتيح الاتصال عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

ومن المحتمل أن تتوافق هواتف "آيفون 13" للعمل على خدمة "ستارلينك" للإنترنت، التي سبق وقدمها رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على أنها خدمة بديلة لنقل الإنترنت، لتجنب المخاطر الشائعة للإنترنت المرتبطة بالخصوصية.

ومطلع شهر يوليو/تموز الماضي، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وشركة سبيس إكس أن خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك Starlink ستتوفر عالميا قبل نهاية شهر أغسطس/آب 2021.

وقال "ماسك" إن خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك تعمل الآن في حوالي 12 دولة حول العالم، وأن الخدمة تتوفر في المزيد من الدول شهريا، وتعتمد على أكثر من 1800 قمر صناعي صغير في مدار منخفض أطلقتهم شركة سبيس إكس التي يديرها "ماسك" أيضا.

وأوضح أن ستارلينك لديها الآن أكثر من 69 ألف مستخدم نشط، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستخدمين النشطين أكثر من 500 الف في غضون 12 شهرا فقط.

ويقدر ماسك أن تكلفة نشر خدمة الإنترنت عالية السرعة عالميا قد يكلف SpaceX ما بين 5 - 10 مليارات دولار، وبالمقارنة مع خدمات الإنترنت السريع الأخرى، فإن خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك ليست رخيصة، حيث تكلف المستخدم حوالي 99 دولارا شهريا، كما يجب على المشتركين شراء معدات لازمة للتشغيل أو استقبال الإنترنت فضائيا مقابل 499 دولارا.

ويرى ماسك أن خدمة Starlink ليست مخصصة للجميع، حيث أنها تستهدف بين 3-5% من الأشخاص الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت حول العالم، وأضاف أن الخدمة تتعلق بوصول الإنترنت إلى المناطق التي يصعب وصول الإنترنت إليها بالطرق التقليدية، وأن ستارلينك مكمل رائع لتوصيل الإنترنت من خلال الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس 5G.

وتتميز خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي بوقت الاستجابة القليل الذي قاله ماسك أنه مساوي لوقت الاستجابة لشبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس 5G، وبدأت سبيس إكس شراكة مع شركات الاتصالات حول العالم لتوفير الخدمة بالتعاون.

وكانت جوجل قد أعلنت في شهر مايو/أيار 2021 عن صفقة مع شركة سبيس إكس، للاعتماد على خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك التي تعتمد على سلسلة كبيرة من الأقمار الصناعية في خدماتها السحابية Google Cloud، على أن تثبت جوجل أجهزة الاستقبال الخاصة بخدمة ستارلينك في مراكز البيانات الخاصة بها حول العالم، ومن المتوقع أن تبدأ جوجل في الاستفادة من الخدمة بحلول نهاية العام الحالي 2021.

ويوجد أيضا شركات أخرى منافسة لـ"ستارلينك"، مثل شركات "هوجسينت"، و"أون ويب"، و"إمارسات"، للاندماج مع خدمات الجيل الخامس للاتصالات الأرضية الجديدة.