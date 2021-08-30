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وفاة رضيعة تركتها أمها وحيدة بالسيارة.. اعرف القصة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

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فتحت الأجهزة الأمنية في الأردن تحقيقاً بوفاة طفلة، والدتها موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في مدينة الزرقاء.

 

وقالت والدة الطفلة، التي تبلغ من العمر 4 أشهر، بالتحقيقات الأولية، إنها نسيت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر أربعة أشهر، 4 ساعات في المركبة بدلاً من إدخالها إلى حضانة المؤسسة.

 

وأضافت والدة الطفلة أنها عندما تذكرت طفلتها ذهبت إليها لتجدها قد فارقت الحياة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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