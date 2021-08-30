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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب يتحوّل العقرب إلى "مصباح" ليلاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
هل تعلمون أنه بمجرد حلول الليل، يتحول العقرب إلى نيون (مصباح) حقيقي؟
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يحدث هذا لاحتواء العقارب في الواقع على مادة خاصة في هيكلها الخارجي، ما يعطي العقرب مظهرًا متوهجًا عندما يغمره الظلام الدامس ويتعرض للأشعة فوق البنفسجية.⠀
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لدى العلماء عدة نظريات شتى، لكن سبب هذه الظاهرة الفلورية غير معروف حقًا حتى الآن، بحسب "futura.sciences".