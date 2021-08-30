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لهذا السبب يتحوّل العقرب إلى "مصباح" ليلاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

هل تعلمون أنه بمجرد حلول الليل، يتحول العقرب إلى نيون (مصباح) حقيقي؟

يحدث هذا لاحتواء العقارب في الواقع على مادة خاصة في هيكلها الخارجي، ما يعطي العقرب مظهرًا متوهجًا عندما يغمره الظلام الدامس ويتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

لدى العلماء عدة نظريات شتى، لكن سبب هذه الظاهرة الفلورية غير معروف حقًا حتى الآن، بحسب "futura.sciences".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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