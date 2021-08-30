شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدة بنود أهمها الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى متابعة قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته الماضية.

كما يدور محور الاجتماع حول منطقة التجارة العربية الحرة وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وكذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.

كما يناقش الاجتماع تجربة الأردن حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية بالاضافة إلى الاستثمار واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وتتناول اللجنة في مناقشاتها مسألة انشاء مجلس وزارى عربي لشؤون الهيئات المحلية في الدول العربية بالاضافة الى العديد من الموضوعات الاخرى وما يستجد عليها من قضايا.