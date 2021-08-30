حيلة ناجحة لتشغيل سوبر ماريو على أي متصفح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

منذ إطلاقها قبل سنوات طويلة، تبقى لعبة سوبر ماريو واحدة من الألعاب الخالدة في عالم ألعاب الفيديو رغم مرور عدة أجيال عليها.



ولعل هذه اللعبة واحدة من الألعاب القليلة التي تمكنت من النجاة والبقاء بعد مرور كل هذه السنوات.

وقد نجح أحد المطورين في إطلاق اللعبة عبر المتصفح، وهو إنجاز كبير، حيث أصبح أي شخص قادر على لعبها بالكامل فقط عبر المتصفح بغض النظر عن المنصة التي يستخدمها.

وقد تم إطلاق هذه النسخة في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ولا زالت صامدة حتى وقتنا الحالي.

وما يميزها فعلًا هو أنها تعمل على متصفحات الهواتف الذكية من ناحية ومتصفح جهاز إكس بوكس من ناحية أخرى.

جذبت هذه النسخة اهتمام مجتمع اللاعبين نظرًا لأنها قابلة للعب على جميع الأجهزة تقريبًا. في حين أن اللعبة في الأساس حصرية فقط لأجهزة نينتيندو.

وإلى جانب ذلك، يمكن للاعبين أن يلعبوها عبر لوحة المفاتيح أو عبر يد التحكم، كما أن اللعبة قد أظهرت مستوى مرتفع من سرعة الاستجابة بالرغم من أن تجربة اللعب تتم مباشرةً عبر المتصفح دون الحاجة لتحميلها.

وقد توفرت هذه اللعبة على منصة نينتيندو 64 والتي لم تعد متوفرة في الوقت الحالي، بينما يمكن لملاك جهاز نينتيندو سويتش أن يحصلوا عليها من خلال لعبة Super Mario All-Stars.

وفي الظروف العادية يحتاج اللاعبين إما إلى شراء النسخة السابق ذكرها في حالة امتلاك منصة نينتيندو سويتش، أو الاعتماد على برامج المحاكيات لتشغيل لعبة سوبر ماريو 64 وغيرها من الألعاب القديمة.

ويُذكر أن المطورين قد نجحوا سابقًا في نشر اللعبة عبر المتصفح في 2016. إلا أن هذا الإصدار كان عبارة عن مرحلة واحدة فقط، ولم يكن يدعم جميع الأجهزة.

ومن المتوقع أن تطارد نينتيندو مطوّر هذا الإصدار من اللعبة، كما أنه من المتوقع أن يتم إزالة هذه النسخة بشكل كامل. ومن المعروف عن شركة نينتيندو أنها تتعامل بعنف مع الإصدارات غير الرسمية من ألعابها.

وتعرف هذه النوعية من الألعاب باسم Ports. وهي الألعاب التي يتم تشغيلها بطريقة أو بأخرى على منصة غير المنصة التي صممت لأجلها في الأصل. ومن النادر أن نجد Ports تعمل بكفاءة عبر المتصفح.