ما هو موعد طرح هواتف "آيفون 13"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت تسريبات صينية عن الموعد الذي حددته شركة "أبل" لطرح سلسلة هواتف "آيفون 13" المكونة من 4 هواتف للبيع.



ونقل موقع "gsmarena" تسريبات مصورة تفيد بأن "أبل" تعتزم بدء بيع الإصدارات القادمة من سلسلة "آيفون 13" بحلول 17 من سبتمبر.

وأضافت التسريبات المصورة التي نشرت عبر صفحة "@PandaIsBald" خطط أبل لإطلاق 4 من الإصدارات هذا العام، كما سيتم إطلاق الإصدار الجديد من سماعات أبل اللاسلكية Apple AirPods 3 في 30 من سبتمبر، حيث تطرح للبيع بعد فترة قصيرة من بدء تلقي طلبات الحجز المسبق.

وكانت تقارير إعلامية كشفت مزايا هاتف آيفون 13 المقرر طرحه في سبتمبر 2021، ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، فإن الهاتف الجديد لن يختلف كثيرا عن سابقه من حيث التصميم الخارجي، ومن المتوقع رؤية أربعة طرازات هي: آيفون 13، ونسخة ميني، وبرو، وآيفون 13 برو ماكس.

وتتضمن الهواتف الجديدة نسخة فيديو لميزة الوضع العمودي في الهاتف (Portrait mode)، والقدرة على تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة يسمى (ProRes)، ونظامًا جديدًا يشبه المرشحات يعمل على تحسين مظهر وألوان الصور.

في الوقت نفسه، تم تطبيق خوارزميات جديدة ستكون قادرة على استخدام البيانات من الماسح الضوئي "LiDAR"، مع دعم إخراج الفيديو.

ويتميز آيفون 13 بمعالج آبل A15 الذي من المتوقع أن يحمل تقنية معالجة 5 نانومتر، مع التركيز على تحسين الأداء واستهلاك الطاقة بشكل أساسي.

من المزايا الأخرى المتوقع صدورها رفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز والاعتماد على نوع جديد تماماً من الشاشة بتقنية LTPO.