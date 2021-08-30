منظمة "الصحة العالمية" تدعو لمنح هذه الفئة أولوية بلقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

رأت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أن على المدرّسين وموظفي المدارس أن يكونوا ضمن المجموعات الأولى في عمليات التطعيم ضد كورونا.



وبررت المنظمتان طلبهما بأن ذلك يمكّن المدارس في أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء "تشمل إعطاء المدرّسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كوفيد-19 على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية".