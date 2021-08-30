مقتل شرطيين في هجوم بالرصاص على نقطة حراسة تابعة للشرطة السورية في حماة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفق ما نقلت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، قال مصدر في قيادة شرطة إن "عنصرين من قوى الأمن الداخلي قُتلا جراء اعتداء إرهابي بالرصاص على نقطة حراسة في حي المرابط بمدينة حماة فجر اليوم".

وأضاف المصدر أن "شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة الحراسة باستخدام بندقية آلية، ما أسفر عن ارتقاء عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

ولم تشهد مدينة حماة أي حادث أمني منذ سنوات حتى أثناء سيطرة المجموعات المسلحة ومن ضمنها تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] على أرياف حماة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، تعرضت مناطق جورين وأحسام ونور شطحة والبركي في محافظة حماة، لقصف مدفعي من قبل مسلحين من المناطق الحدودية الواقعة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. قام المسلحون بإطلاق 24 قذيفة. وأسفر القصف عن إصابة 11 مدنيًا بجروح، بينهم طفل.