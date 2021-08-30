وزير أردني يكشف عن نسبة الفقر والبطالة في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن الشريدة، قوله بأن نسبة البطالة في الأردن بلغت مع نهاية الربع الأول من العام 24%، وبلغت نسبة البطالة بين الذكور 50%، وبين الإناث أكثر من 28%.

وأضاف الشريدة أن عدد المواطنين في بلاده الذين يتقاضون رواتب على برامج الاستدامة بلغ نحو 130 ألف عامل، ما يعني أن 130 ألف فرصة عمل مهددة في الأردن.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الأردنية بانتظار مسح نفقات دخل الأسرة لمعرفة نسبة الفقر في الأردن، ولكن وفق آخر نسبة بلغت 18%، فيما أضافت جائحة كورونا 6%، وفق تقديراته، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر إلى 24%. وأوضح أن عدد جيوب الفقر في الأردن وفق أحدث مسح هي كل منطقة تتجاوز فيها نسبة الفقر عن 25%.

وبحسب الشريدة، فقد بلغ عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي 185 ألف أسرة، وبرنامج تكافل 3 استهدف الأسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب تداعيات كورونا في القطاع غير المنظم وعددها 160 ألف أسرة، واختتم الشريدة بأنه لا يعرف عدد المحال التجارية التي أغلقت أبوابها.