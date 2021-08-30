شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية صحو بالإمارات وحار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، بمحافظتي الحناكية والمهد, تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية . وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحا تستمر حتى الـ 6 مساء.

وأشارت التوقعات برياح نشطة السرعة على اجزاء من المناطق الوسطى واجزاء من غرب المملكة تثير الغبار والاتربة ببعض هذه المناطق.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 17:37 والمد الثاني عند 06:21 والجزر الأول عند الساعة 10:39 والجزرالثاني عند الساعة 00:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 13:18 والمد الثاني عند الساعة 04:53 والجزر الاول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 21:29 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 32 80 10 دبي 43 29 70 10 الشارقة 43 29 70 10 عجمان 41 29 80 10 أم القيوين 40 28 70 10 رأس الخيمة 39 29 75 15 الفجيرة 35 30 80 40 العين 43 30 40 10 ليوا 43 29 45 10 الرويس 43 31 75 20 السلع 44 29 80 20 دلما 41 33 75 15 طنب الكبرى 40 32 75 20 طنب الصغرى 40 32 75 20 أبو موسى 45 32 80 10 .

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إن طقس اليوم سيكون ليلا مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

أما نهارًا يكون حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم حار ورطب.

الرياح: شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.