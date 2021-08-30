شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. 6 وفيات و208 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية امس لأحد، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8532.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي امس إلى تسجيل 208 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544 ألفاً وأربعة.

كما لفتت إلى تسجيل 393 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 532 ألفاً و126.