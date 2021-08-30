اخبار الخليج

السعودية.. 6 وفيات و208 إصابات جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. 6 وفيات و208 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية امس لأحد، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8532.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي امس إلى تسجيل 208 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544 ألفاً وأربعة.

 

كما لفتت إلى تسجيل 393 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 532 ألفاً و126.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا