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تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات فيروس حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 216.18 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                    638462                       38942645

 

الهند                                   437830                        32695030

 

البرازيل                              579010                        20728605

 

روسيا                             361423                           6863541

 

فرنسا                             114083                          6711268

 

المملكة المتحدة               132243                        6666399

 

تركيا                              55678                           6310388

 

الأرجنتين                         111324                      5171458

 

كولومبيا                         124743                    4903304

 

إيران                             105901                      4895448.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات                    عدد الإصابات

 

22 - العراق                     20632                           1868352

 

36 - المغرب                 12361                            849532

 

38 - الأردن                   10358                              793969

 

43 - الإمارات                 2036                              715394

 

45 - تونس                     23030                         654798

 

47 - لبنان                      8035                          597978

 

49 -                  8526                         543796

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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