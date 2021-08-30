شكرا لقرائتكم خبر عن بارزاني يبحث مع الرئيس الفرنسي القضايا العالقة بين كردستان والحكومة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، على أهمية العمل والتنسيق المشترك مع فرنسا والمجتمع الدولي في سبيل حل جميع مشاكل العراق ولا سيما القضايا العالقة بين كردستان والحكومة الاتحادية.

وبحث بارزاني خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنفيذ اتفاق سنجار وعودة النازحين، وتطورات الوضع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا"، حسبما ذكرت قناة "السومرية" الإخبارية.

بدوره، أشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العلاقة التاريخية التي تجمع بين فرنسا وإقليم كردستان، والدور الذي لعبته القوات في إلحاق الهزيمة بداعش، مؤكدا مواصلة دعم ومساندة بلاده للإقليم، وقال ماكرون : "زيارتنا إلى كردستان هي رسالة بأن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها".