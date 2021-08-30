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الخارجية الليبية: اجتماع دول الجوار فى الجزائر مباردة لاستقرار البلاد

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القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية الليبية، إن الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم الإثنين، يمثل فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق بخصوص مستجدات الأوضاع وسبل دعم مبادرة استقرار البلاد.

وأضافت الخارجية في بيان، أن اجتماع دول الجوار، الذي يستمر يومي الإثنين والثلاثاء، يهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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