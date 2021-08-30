شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب العراقي: الانتخابات المقبلة فرصة للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن الانتخابات النيابية المقبلة هي إحدى الحلول المرحلية المهمة، حيث تمنح الفرصة للشروع بخطة الإصلاح التي تتطلب من الجميع تنازلات كبيرة، دونها لن يكون هناك طريق للحل.

وشدد الحلبوسي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء أمس الأحد - على أن تحييد أو تهميش أي لون سياسي أو اجتماعي عن مشهد الحل في المرحلة المقبلة، يعني تضميد الجروح دون معالجة.