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رئيس مجلس النواب العراقي: الانتخابات المقبلة فرصة للإصلاح

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن الانتخابات النيابية المقبلة هي إحدى الحلول المرحلية المهمة، حيث تمنح الفرصة للشروع بخطة الإصلاح التي تتطلب من الجميع تنازلات كبيرة، دونها لن يكون هناك طريق للحل.

وشدد الحلبوسي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء أمس الأحد - على أن تحييد أو تهميش أي لون سياسي أو اجتماعي عن مشهد الحل في المرحلة المقبلة، يعني تضميد الجروح دون معالجة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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