شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك الأردنية تحبط تهريب مليونين و130 ألف حبة كبتاجون مخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن إحباط تهريب مليونين و130 ألف حبة كبتاجون مخبأة بطريقة احترافية في شاحنتين.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك إن "الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون".

وأضاف أنه "تم ضبط المحتويات أثناء المعاينة لشاحنتين محملتين بالألبسة والإكسسوارات والحجر مخبأة بطريقة احترافية داخل الأحجار وأمشاط الشعر".

وأشار إلى أن "كمية المضبوطات تقدر بما يقارب مليونين ومائة وثلاثين ألف حبة".