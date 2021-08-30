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التحالف العربي يدمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان، مساء اليوم الأحد، إن "الدفاعات تعترض وتدمر طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وأضاف التحالف أنه تم "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وأمس أيضا أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط كذلك.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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