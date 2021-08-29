شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تمكن الدفاعات الجوية للمملكة من اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأضاف التحالف أن ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكداً التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

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