شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس الغد..أمطار رعدية على عسير والباحة ومستقر في باقي المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غد الإثنين.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرا على باقي أجزاء المملكة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.
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