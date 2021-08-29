شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: إعادة مبلغ سداد المخالفات عند قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور أن نظام المرور يعيد مبلغ سداد المخالفة المرورية المُعترض عليها آليا بمجرد صدور قرار من الهيئة المرورية. وتلقى الحساب الرسمي للمرور تساؤلاً عبر “تويتر” مغرد يسأل أن لديه مخالفة وتم الاعتراض عليها، ولديه نقل ملكية، وسيقوم بسداد المخالفة لغرض نقل ملكية، وتم بعد ذلك قبول الاعتراض هل يسترجع مبلغ المخالفة؟ وأجاب “المرور”: “يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”.

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: إعادة مبلغ سداد المخالفات عند قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.