شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 572 مجفف ملابس «Electrolux»..المستهلك يسترد مبلغ الشراء نقداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة، 572 مجفف ملابس من نوعElectrolux”“، والتي صنعت في الفترة من 2019 إلى 2021. وأوضحت “التجارة” في تغريدة على موقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء هو لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة. ولفتت الوزارة إلى أن الاستدعاء يشمل مجفف الملابس طراز“EDV805NQSA”بسعة 7.5 كجم، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة لفني الصيانة، وذلك لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي 572 مجفف ملابس «Electrolux»..المستهلك يسترد مبلغ الشراء نقداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.