شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الصحة: وجود إصابات «كورونا» بين الطلاب والمعلمين أمر متوقع ويجب التعامل معه باتزان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، اليوم الأحد، أن الدراسة الحضورية تعد من الأمور اللازمة لحفظ الصحة العقلية والجسدية للطلاب والطالبات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على العودة للدراسة الحضورية.

وأوضح عسيري عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن الإجراءات المتبعة مبنية على أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن وجود حالات إصابة متفرقة بين الطلاب والكادر التعليمي، هو أمر متوقع ويجب التعامل معه باتزان وواقعية.

وعاد اليوم الأحد طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12 – 18 عاما) إلى مقاعد الدراسة حضوريا في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي، بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لضمان استمرار الرحلة التعليمية.

كما بدأ اليوم طلبة مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية عامهم الدراسي عن بُعد عبر منصتي “روضتي” و”مدرستي”، وذلك وفقا للأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية المعتمدة من وزارة التعليم للعام الدراسي 1443هـ.