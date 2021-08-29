شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» تحدد شروط زيارة نزلاء السجون وتوضح خطوات حجز الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “أبشر”، اليوم الأحد، كيفية الاستفادة من خدمة حجز موعد زيارة نزلاء السجون عبر المنصة.

وحدد التطبيق عدداً من الشروط للاستفادة من الخدمة، بينها أن يكون الزائر مسجلاً بالمديرية العامة للسجون كزائر للنزيل المراد زيارته، وطباعة الزائر لتذكرة الموعد وإحضارها عند الزيارة، كما شدد على أنه لا يمكن تعديل الموعد بعد تأكيد الحجز، ولكن يتم حذف الموعد وحجزه مجددا.

وتتمثل خطوات حجز الموعد، في الدخول على حساب المنصة واختيار مواعيد، ثم الضغط على المديرية العامة للسجون وحجز موعد.

وأشار التطبيق إلى أن الزيارة الافتراضية هي عبارة عن زيارة النزيل باستخدام تقنية الاتصال المرئي لدى أحد فروع المديرية العامة للسجون.